Har sett hyttegrend på vent

Nyhende

– Etter oppstartsmøtet med Volda kommune har vi konkludert med at anførslane som kom fram i møtet totalt sett representerer for mykje usikkerheit og risiko på noverande tidspunkt. Vi kunne risikere å ikkje få godkjent reguleringsplan før ny vegløysing opp mot skisenteret og hyttefelta er på plass. Difor har vi sendt brev til kommunen med informasjon om at vi stoppar planarbeidet med regulering av Kattuglehaugen Hyttegrend, seier Fannemel-brørne.