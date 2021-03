Nyhende

Etter ein lang periode utan smitte i Ørsta-Volda er det på nytt påvist korona i Volda. Måndag kveld vart det påvist eit nytt tilfelle i Volda.

- Smitten skriv seg frå pågåande utbrot i ein annan kommune. Det er ikkje avklart om det er snakk om mutert virus. Førebels er 10 personar sett i karantene. Nabokommunen vert ikkje opplyst, men det er kjent at det er eit stort smitteutbrot i Stad kommune (Eid), med forgreining til Stryn, skriv Volda kommune i ei pressemelding.

- Vis omsyn i sosiale media

Ordførar Sølvi Dimmen i Volda seier at ho førebels ikkje har fått detaljert informasjon om kvar smitten kjem frå.

- Men vi veit at det er smitteutbrot i fleire nabokommunar, så det er diverre ikkje overraskande at vi får utbrot i Volda også. No gjeld det for folk å vere forsiktige, samstundes må folk kunne bevege seg til og frå arbeid, også til nabokommunar, seier Dimmen til Møre-Nytt.

I pressemeldinga ber ordføraren og om at det vert vist omsyn til dei som er råka i kommentarfelta på sosiale medier.

- Eg vil oppmode om at støytande kommentarar vert fjerna. Det er viktig at kommunen kan halde innbyggjarane orientert om den lokale koronasituasjonen, seier ordføraren.

- I dag skal regjeringa presentere nye tiltak. Trur du det vert innstrammingar også i Ørsta-Volda?

- Eg er redd for det, men håper likevel at det er rom for lokale tilpassingar, seier ho til avisa.