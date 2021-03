Koronautbrotet i Stad:

Fem nye koronatilfelle tysdag

Status tysdag kveld var at fem nye personar i Stad kommune hadde fått påvist koronasmitte etter testing gjort måndag. Dermed har til saman 17 personar fått påvist covid-19-smitte i Stad kommune under dette utbrotet. Svar på mutasjonsanalyse av viruset ligg framleis ikkje føre, opplyser ordførar Alfred Bjørlo. Kommunen oppmodar no lag og organisasjonar i Stad om å utsetje/avlyse arrangement, treningar og andre fritidsaktivitetar der ein samlar folk i grupper.