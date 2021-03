Fjordingen ei av mange aviser med opplagsauke

Nyhende

Fjordingen har eit opplag på 3.847, ein auke på 87 samanlikna med første halvår 2020.

Fjordingen er ein av mange lokalaviser som opplever auke i opplaget. Nesten 85 prosent av avisene tilknytta Landslaget for lokalaviser (LLA) aukar opplaget frå første til andre halvår i fjor.

Ifølgje tala frå LLA hadde Fjordenes Tidende eit opplag på 4.519 andre halvår i fjor (+66), Fjordabladet 3.016 (+123), Firda Tidend 2.906 (+95), Sunnmørsposten 26.600 (+912), Møre-Nytt 4.931 (+141) og Møre 3.075 (+45).

– Opplagstala svingar normalt gjennom året, og vi er sjølvsagt glade over god utvikling frå første til andre halvår 2020. Ikkje minst i ei krevjande tid der pandemien har prega oss alle, er det gledeleg å oppleve at svært mange vil lese redaktørstyrte nyheiter gjennom lokalavisa, anten det er på nett eller papir. Og det same gjeld annonsene, der vi har svært høg husstandsdekning lokalt og saman med dei andre avisene i Nordfjord tilbyr ein slagkraftig annonsesamkøyring, seier redaktør og dagleg leiar Bengt Flaten.

Han rosar staben i avisa for innsatsen med å levere godt innhald og lesarar for innspel til viktige tema å ta opp.

– God opplagsutvikling stimulerer til vidare innsats, seier Flaten.