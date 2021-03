Krev ny runde om kravet til lausdrift

Nyhende

– Vi er sterkt bekymra for at viss vi ikkje får ein opptrappingsplan, så er det såpass kort tid til 2034 at det vil bli nesten umogleg å få ein motivasjon hos bonden for å gå i gang med ei ombygging. Så lenge staten ikkje har vist meir vilje til å gje pengar, så trur vi det er klokt å seie at dette må gjelde nybygg og at vi treng lengre tid, seier leiar Kjersti Hoff i Norsk Bonde- og Småbrukarlag til Nationen.