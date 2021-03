Lokale firma sluttfører basishallen

Nyhende

– Vi har skrive avtale med Kr. A Vik, Øvbreberg Installasjon og Blikkenslager Kvamme som alle vil bidra for å få prosjektet ferdig. Årsaka til at vi har valt å forhandle fram avtale med desse firmaene, er at dei alle var inne i prosjektet på oppdrag frå Hugaas. Det fortel Stryn Turn & Idrettslag sin prosjektleiar for basishallen, Kjell Opheim til Fjordingen.