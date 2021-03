Volda-ordføraren vaksinert - får kritikk

Nyhende

Dette melder Nærnett.

Det var måndag kommunen vaksinerte fire personar som ikkje var i noko prioritert gruppe. Årsaka var at kommunen den dagen hadde fire vaksinar til overs etter enda vaksinasjonsdag. Alternativet var å kaste vaksinane, få tak i folk som er på listene over personar som er prioriterte for vaksinasjon, eller finne fire personar i nærleiken. Vaksinasjonsleiinga valde det siste.

Og ei dei av fire som vart plukka ut, var ordførar Sølvi Dimmen. I glede over å ha fått det fyrste stikket, delte ho dette på si eiga Facebook-side. Då kom reaksjonane. Fleire reagerte negativt på at Dimmen let seg vaksinere når ho ikkje er i noko prioritert gruppe.

Nærnett har vore i kontakt med overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet. Han kritiserer vaksineringa av ordføraren.

– Ein kan ikkje leggje opp vaksineringa etter tilfeldige ordførarar som ruslar forbi, seier Aavitsland til Nærnett.

Ordførar Sølvi Dimmen forklarar at ho tok avgjerda på sparket, og at ho ikkje ynskte at vaksinar måtte kasatast. Men ho forstår at det vert reaksjonar.