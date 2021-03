Nyhende

Det seier Jarl Martin Møller, kommunalsjef samfunnsutvikling, etter at familien Fannemel meldte at dei har sett vidare arbeid med Kattuglehaugen Hyttegrend på vent. Mykje usikkerheit skissert i møtereferatet etter oppstartsmøtet gjorde at Fannemel sendte brev til kommunen med beskjed om at dei stoppar planarbeidet.