Nyhende

Mange år med diskusjonar og usemje i Olden der kommunen og grunneigarar langs strandsona ikkje har kome fram til semje, har no resultert i ei tilråding om at kommunen skal ekspropriere privat eigedom for å byggje gangveg mellom Olden terminalområde og sentrum. Av tilrådinga går det og fram at kommunen vil løyse inn alle bruksrettar innanfor sjøområdet og landområdet som er regulert til offentleg hamn.