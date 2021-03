Nyhende

Det fall inga endeleg avgjerd i eksproprieringsspørsmålet då formannskapet handsama saka om Olden terminalområde torsdag. Men det kom klare signal frå ordføraren og andre at det byrjar å haste med ei avgjerd. - Vi må vurdere kva tid seier vi at dette får vi ikkje til, no er det siste frist, sa ordførar Kjøllesdal.