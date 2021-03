Nordfjordbrua har utarbeidd forslag til bruløysing

Nyhende

Nordfjordbrua har oppdatert tidlegare forslag til konsept/bruløysing og gjennomført KVU for skipstrafikk som viser korleis større skip kan passere gjennom farleia. Det går fram av ei pressemelding frå Nordfjordbrua Anda-Lote. Styret i selskapet har slutta seg til og tilrådd forslag til konsept/bruløysing med skipskanal gjennom Andaneset. Som ein konsekvens av dette valet set ein no i gang oppdatering av kommunedelplanane for området. Konseptet er presentert for politisk leiing i Samferdsledepartementet, Statens vegvesen og Vestland fylkeskommune.