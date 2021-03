Sørafrikansk eller brasiliansk mutert virus i Volda

Nyhende

Smittetilfellet som vart meldt laurdag kveld er knytt til Volda vidaregåande skule. Vedkomande var nærkontakt med tilfellet som vart meldt 12. mars. Smittekjelda er framleis ukjend og kommnen fekk i kveld beskjed om at det dreier seg om anten sørafrikansk eller brasiliansk mutasjon, men det er ikkje stadfesta kva for ein av dei, opplyser kommunen i ei pressemelding.

Til no er 129 personar sett i karantene i samband med dette tilfellet. 40 av personane som er sett i karantene bur i nabokommunane Vanylven, Hareid, Sande, Ulstein, Herøy, Stryn og Stad.

Smittesporingsarbeidet held fram utover kvelden og søndagen, og fleire vil bli sett i karantene, opplyser Volda kommune.

Når det gjeld utbrotet i Ørsta, er det ikkje meldt fleire positive prøvesvar. Alle tilsette og bebuarar på Bakketun har testa negativt på første test. Vi har fått bekrefta at det dreier seg om den britiske mutasjonen. 58 personar er i karantene i samband med dette.

- Ha gode smittevernrutinar

Volda kommune seier regionen no har ein uoversiktleg situasjon med ukjend smittekjelde i både Volda og Ørsta og det er snakk om to ulike mutasjonar. Teststasjonen har tatt 271 testar laurdag og vil teste fleire nærkontaktar søndag.

- Vi vil be alle om å ha få nærkontaktar dei neste dagane og unngå folkemengder. No er det viktigare enn nokon gong at vi følger smittevernreglane, skriv kommunen.

Som følgje av smitteutbrota vart Ungdommens Kulturmønstring utsett. Her skulle to innslag frå Hornindal vere med.