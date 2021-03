Simon med NM-sølv

Nyhende

Simon Hjelmeset Kirkeeide, Markane IL, slo til med ein råsterk sølvmedalje i klasse 20-22 då det vart gått sprint på Lygna laurdag.

I koronatida har det vore smått med konkurransar for dei eldste juniorane, sidan grensa ofte har vore sett til løparar under tjue år. Lerøyløpet på Lygna var kun for eldste juniorklassen og seniorane, og hadde altså status som NM.

Det var Vetle Rype Paulsen frå Lier IL som vann. Han skaut ein bom og var 29 sekund føre Hjelmeset Kirkeeide som måtte ut i to strafferundar. Stårheim-løparen Johan Olav Smørdal Botn vart nummer fire, 1.13 minutt bak og tre strafferundar.

Vi tek også med Martin Aaland, Hardbagg IL, med 34 plass. Han fekk til saman fire strafferundar og var vel fem minutt bak vinnaren. I overkant 50 løparar deltok.

I seniorklassen tok Isak Hopland ein flott 17. plass. Han var 1.42 minutt bak vinnaren Vebjørn Sørum, og hadde tre strafferundar.