Kjenner ikkje smittekjelda -fryktar alvorleg smittesituasjon

Nyhende

- Vi har enno ikkje lykkast med å finne smittekjelda til dei to smittetilfella vi fekk meldt fredag. Det betyr at vi har ein potensielt meir alvorleg situasjon med ukjend smitte, skriv Volda kommune i ei ny pressemelding søndag føremiddag.

Det er ikkje meldt om fleire positive prøvesvar men ein ventar svar på nærkontaktane i løpet av dagen. Husstandmedlemane til nærkontaktane er i ventekarantene inntil svar på 1. test er mottatt.

Det er heller ikkje kjent kva type mutant det er snakk om, men ut frå hurtigtest som er gjort i Molde er klarlagt at det anten er sørafrikansk eller brasiliansk mutasjon.

Ber busspassasjerar teste seg

Kommuneoverlegen i Vanylven kjem også med oppfordring om at dei som tok bussen fra Lauvstad til Syvde kl 14.45 fredag den 12. mars må å teste seg.

- Vi vil minne om at koronaviruset kan gi svært svake symptom, og at alle med nyoppståtte symptom må ha svært låg terskel for å teste seg. Dersom ein er smitta av koronavirus, vil ein kunne smitte vidare sjølv om ein kun har svake symptom, skriv kommunen.

Symptom på koronavirus kan vere:

Sår hals

Hoste

Tett eller rennande nase

Hovudverk

Feber

Influensafølelse eller sjukdomsfølelse

Kroppsverk

Tungpust

Tap av smak- eller luktesans

FHI oppdaterte anbefalingane sine for testing av barn førre veke. Tidlegare kunne ein gjerne sjå ann barn med lette symptom i 48 timar før ein testa dei. No er anbefalinga at barn med nyoppståtte symptom det siste døgnet bør testast, i samråd med føresette.