Ute med ny "Skikompiskampanje"

Nyhende

Erfaringsmessig er mars og april tida med flest skredulykker då det er stor utfart til populære fjellparti utover våren. Politiet i Møre og Romsdal politidistrikt ønskjer å førebygge for skredulykker og lanserar difor ein ny Skikompiskampanje.

Kampanjen består av fleire filmar med skredtips og råd som vil bli publisert på sosiale medier med emneknaggen #skikompis i tida framover.

- Politiet er ikkje ekspertar på snøskred, men det er politiet som styrer redningsarbeidet og ressursane lokalt når det går snøskred. I bodskapsutforminga bidrar difor skredgruppene til Norges Raude Kors Hjelpekorps, Norsk Folkehjelp Sanitet, Norske Redningshundar, Luftambulansetenesten og brannvesen. Det er instansane som er med i det akutte redningsarbeidet, skriv politiet i ei pressemelding.

Med på laget er også varsom.no (NVE) og Christer Lundberg Nes som er forfattar av boka "Skikompis" til hjelp med formuleringar og faguttrykk som toppturentusiastane sjølve nyttar.

Vil ha tips om skred og skredobservasjonar

Politiet forventar meir folk i fjellet dei neste vekene og ber om at folk viser aktsemd.

- Vi synes det er fint at folk kjem seg ut på ski, men vi oppmodar innstendig om at det takast kloke val i høve både planlegging undervegs og ned frå topptur. Her vil vi rose alle dei som så langt i vinter har meldt frå til politiet ved utløyste skred. Slike varsel gjer at politiet lokalt og saman med Hovudredningssentralen får vurdert om aksjonar skal iverksettast eller avblåsast utan at ressursar blir sett inn, fortel politiet.

Politiet rådar elles folk til å nytte gratisappen regobs.no som er ein kunnskapsbase for å førebyggje skredulykker.

- Så vil vi oppmode toppturentusiastane om å engasjere seg i det frivillige arbeidet til skredgruppene. Dei tek gjerne imot nye rekruttar i form av erfarne skifolk. Vi er svært takksame for at vi har så dyktige fagfolk og kompetente frivillige å spele på lag med når eit skred går, for då står det om minutt, skriv politiet.

Statistikk frå NGI viser at ni skikøyrarar døde i Norge i høve snøskred vinteren 2018/2019. Ein av desse vart teke i eit snøskred på Sunnmøre. I 2019/2020-sesongen døyde ein person i eit snøskred i Romsdal.

Etter februar i år er det så langt i Norge registrert fire dødsulykker (samt to på Jan Mayen) som følge av snøskred.