På leit etter næringsareal

Formannskapet sin «leiteaksjon» starta i austenden av Skarsmyra. Nokre hundre meter innover ein skogsveg ligg eit område på kring 150 dekar som er peika ut som ein mogeleg stad å etablere næring. Men området er ikkje regulert for dette føremålet i dag og langs den same skogsvegen passerer ein eit anna område der private aktørar har planar om å etablere pukkverk, noko som gjer det mindre interessant for andre å etablere seg der. I følgje plan- og næringssjef Geirmund Dvergsdal snakkar ein fort om 20-30 år før overskotsmassen er teken ut.