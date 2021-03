Nyhende

– Vi er i ein gunstig situasjon akkurat no med sentrumsplan. Vi har VIP (Visnes Industripark) som vi har kjøpt ut, vi har frigjort brannstasjonen, det er vilje ved stadion og Tenden på kaia. At vi brukar tida vi har no før det låser seg, til å sjå dei gode alternativa til å rydde opp i sentrum, håpar eg vi ikkje hoppar bukk over. Det er første gong det har sett så bra ut med tanke på mogelegheiter til å rydde opp, var den klare oppfordringa frå Tvinnereim.