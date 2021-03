Leitar etter draktene som var gitt som gåve for 30 år sidan:

Kvar vart det av bondepikedraktene?

For 30 år sidan fekk Stryn kulturhus ei storslått gåve av Audun Myklebust: 15 bondepikedrakter, spesialdesigna og skreddarsydde. - No er over halvparten av dei vekke, og endå fleire skjorter og forkle, seier Margaret Flo, som har engasjert seg i «draktmysteriet» i Stryn kulturhus.