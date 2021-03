Nyhende

Avgjerda om å avlyse årets NM for senior kom etter at Trondheim kommune valde å avlyse NM-veka i Granåsen, der skiskyting skulle vore ein del av eit større arrangement 25.-28. mars.

– Det er sjølvsagt med tungt hjarte at vi vel å avlyse årets NM. Vi har samstundes forståing for at det må bli slik, seier president i Norges Skiskyttarforbund, Arne Horten.

Forbundet jobbar no med å sjå på alternativ til konkurransar på sommarhalvåret.