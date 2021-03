Vestland etablerer prisar for klima og kulturlandskap

Nyhende

– Vi ønskjer med desse prisane å auke merksemda om gode klima- og miljøvennlege tiltak i landbruket, og kunnskap om kulturlandskap og -verdiar. Prisen skal vere ei påskjønning for særskilt innsats innan dei to felta som prisane representerer, i håp om at innsatsen også inspirerer andre, seier fylkesordførar Jon Askeland i ei pressemelding.

Det skal delast ut ein pris kvart år. Dette inneber at klima- og miljøprisen og kulturlandskapsprisen vil bli delt ut annakvart år. Kvar prisvinnar får 30.000 kroner. Alle kan nominere kandidatar.

Prisane kan delast ut til mellom anna gardbrukarar, mindre organisasjonar, bygde- og grendelag, grunneigarlag eller andre former for fellestiltak og samarbeid.

