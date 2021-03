Fiske i fjorden? Desse reglane gjeld

Om ein skulle kome til å fange anadrom laksefisk i garn som ser sette for å fange saltvassfisk, skal fisken sleppast ut att uansett om han er daud eller levande

Nyhende

Det er strenge reglar for fiske når det gjeld laks og sjøaure.

Laks og sjøaure forbode med garn

Å fiske etter laks eller sjøaure med garn er forbode. Ved fiske i sjøen er det ei plikt å setje garnet slik at det ikkje fangar laks eller sjøaure.

Om ein skulle kome til å fange anadrom laksefisk i garn som ser sette for å fange saltvassfisk, skal fisken sleppast ut att uansett om han er daud eller levande.

Garnet skal senkast

For den delen av Vestland fylke som utgjer Sogn og Fjordane gjeld elles denne regelen: Frå 1. mars til og med 30. september skal alle garn uansett maskevidde senkast, slik at heile fangstdelen til ei kvar tid står minst 3 meter under havoverflata.

Ikkje nærare enn 100 m

Det er ikkje lov å setje garn i 100-meterssona (munningssona) til vassdrag. Faktisk kan ingen fastståande reiskap setjast nærare enn 100 meter frå grense elv/sjø (fjord). Heile fangstdelen må til ei kvar tid stå minst 100 meter frå grensa.

Innanfor fredingssonene skal alle garn, uansett maskevidde, senkast ned. I Hordaland må garn senkast ned minst 5 meter under havoverflata og i Sogn og Fjordane må dei senkast ned minst 3 meter under havoverflata.

Berre yrkesfiskarar

I Sogn og Fjordane gjeld regelen om at i fredingssoner er fiske med not berre tillate når reiskapen vert nytta i yrkesfiske av yrkesfiskarar som er oppført i fiskarmanntalet, og frå fartøy som er registrert i merkeregisteret for norske fiskefartøy.

Det skal ikkje fiskast med not nærare grensa mellom elv og sjø enn 500 meter.

Fisketid i fredingssoner

Det er innført fisketid i fredingssonene/utvida munningssone for fiske etter laks og sjøaure med stang og handsnøre frå land og i båt i deler av Vestland fylke, nærare bestemt Sogn og Fjordane. Her er det berre ope for fiske etter laks og sjøaure i den tida sjølve vassdraget er ope for fiske etter sjøaure.

Det vil sei at om vassdraget er stengt for fiske etter sjøaure i forskrift, er tilhøyrande fredingssone òg stengt for fiske etter sjøaure og laks.

Er det fleire vassdrag som renn ut i ei fredingssone, gjeld reglane for det vassdraget med strengast regulering. I Sogn og Fjordane er det ikkje tillate å dorge i fredingssoner frå 1. mars til 30. september, opplyser Statsforvaltaren i Vestland.

Det er framleis lov å fiske etter saltvassfiskar heile året i fredingssoner, men hugs minstemål på fisken!

Her finn du Fiskeridirektoratet sine minstemål.