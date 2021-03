Fekk bot for brot på karantene

Nyhende

Det er Møre og Romsdal politidistrikt som opplyser om førelegget.

Mannen kom til med fly til Gardermoen frå Tyskland sist laurdag, men reiste vidare til Stranda kommune uten å overhalde karanteneplikta. Politiet vart varsla då mannen dukka opp på legekontoret på Stranda mandag morgon.

- Politiet føl opp brot på smittvernlovgjevinga. I den situasjonen som vi no er i, er det viktig at ein held seg til dei tiltaka som sette i verk for å hindre smittespreiinga i samfunnet, seier seksjonsleiar Tony André Gjerde ved Sykkylven lensmannskontor.

Førelegget er forkynt for mannen, men han har ikkje teke standpunkt til om han vil vedta det.