Dyktige bønder og sunn buskap gjev topp resultat:

Mjølkebønder i Olden og Oldedalen i landstoppen

Stryn Kommune har to bruk i landstoppen med høgast avdrått. Linda og Roar Alsaker i Olden ligg i gruppa på bruk under 20 mjølkekyr. Brenja Samdrift i Oldedalen ligg i gruppa på bruk over 40 mjølkekyr.