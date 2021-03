Vil ha Hareide til Strynefjellet før sommarferien:

- Skivebom ikkje å ta med Strynefjellet

Lokalpolitikarar er tverrpolitisk samde. Dei er skuffa over regjeringa og dei er klare til kamp for å få Strynefjellsvegen inn i Nasjonal Transportplan. Sven Flo vil ha noverande samferdsleminister Knut Arild Hareide til Strynefjellet i sommar, der Ketil Solvik Olsen stod i 2018 og fortalde at han som samferdselsminister hadde bestemt seg for ny lang strynefjellstunnel.