- Følg dei nasjonale anbefalingane i påska

Vi har nasjonalt ein svært vanskeleg situasjon no, med auka smitte veke for veke. Mutasjonsvirusa er tett på oss. Dei smittar klart lettare enn det vi er van med, og dei gir meir sjukdom blant barn og unge enn tidlegare. Intensivavdelingar på austlandet fyllast no opp av koronasjuke. Det er ei reell redsle for at auka reising, og sosial omgang, vil føre til at smittetala aukar så mykje at det blir svært vanskeleg å få kontroll på viruset i etterkant av påska. Det vil kunne føre til at sjukehusa blir overbelasta og alle pasientar kan oppleve dårlegare behandling enn ønska.

Risiko for død av koronavirus er heldigvis lav hos barn og unge vaksne, men dessverre ser vi at fleire også unge vaksne får alvorlege konsekvensar av mutasjonsvirusa. Det tar vi på alvor.

Ingen smitta sidan 12.mars - endra smittesituasjon kan føre til lokale tiltak

Stryn kommune ønskjer at vi skal ha kontroll over koronaviruset lokalt, og at ein skal unngå lokale nedstigningar av verksemder, skular og barnehagar. Vi ønskjer at vi skal ha god kapasitet i helsetenesta og i anna kommunal teneste. For at vi skal klare det, er vi avhengige av at alle føl dei nasjonale anbefalingane i påska.

Med aukande smittetrykk inn denne veka, og sannsynleg i neste veke vil det truleg komme fleire nasjonale anbefalingar. Stryn kommune følger de nasjonale anbefalingane, men ei eventuell forverring av smittesituasjonen i kommunen vil kunne føre til ytterlegare innstrammingar lokalt.

Helseminister Bent Høie , torsdag 18.mars

Ein skal ikkje skal reise på besøk til andre stadar i landet, dersom ein kjem frå område med høgt smittetrykk.

- Er du fra områder som har forhøya tiltak nå, skal du ikke dra på besøk til familie andre steder i landet og ikke dra for å bo på hotell andre steder i landet.

- Det betyr at om du er fra for eksempel Oslo eller Viken, men opprinnelig er fra Bergen, skal du ikke dra hjem og bo med foreldre eller svigerforeldre, sier Høie.

- Dersom påska skal tilbringes sammen med husstanden på ei hytte som enten leies eller eies, er det imidlertid greit.

- Det er ikke feil å dra til et skisted om du drar med din husstand til lånt hytte eller leilighet. Men ikke bo på hotell. Ikke dra til andre husstander og ikke bo sammen med andre

Helseminister Høie presiserer torsdag formiddag til VG at unntaket er de tradisjonelle studentene som lever studenttilværelsen.

– Hvis du er en student som bor på hybel et annet sted, men du har likevel gutte- og jenterommet hjemme så er det er helt greit å reise hjem i påsken.

Han legger til at man ikke skal bruke student-tittelen i dette tilfellet dersom man er etablert et sted og allerede er en del av en annen by.

– Å være student er ikke et frikort for å reise, sier han.

– Ta et eksempel da. Hvis du er etablert i Oslo og har definitivt flyttet hjemmefra, så betyr ikke det at om en i familien har student-status så kan du dra hjem i påsken, forklarer Helseministere

Testing: Stryn kommune oppfordrar alle innbyggjarar til å ha svært lav terskel for å teste seg raskt ved symptom på sjukdom.

Symptom på koronavirus kan vere:

Sår hals

Hoste

Tett eller rennande nase

Hovudverk

Feber

Influensafølelse eller sjukdomsfølelse

Kroppsverk

Tungpust

Tap av smak- eller luktesans

Vi anbefaler at også born med nyoppståtte symptom det siste døgnet bør testast.

Vi ber alle ha så få nære kontaktar som mogeleg i kvardagen og unngå å samlast i grupper utanom eigen husstand eller kohort i barnehage/skule.

Koronatelefon 57 87 49 29 - opningstid i påska

Onsdag 31.03: Telefontid 9-11

La urdag 03.04: Telefontid 9-11.

Måndag 05.04: Telefontid 9-11.

Telefonen er stengt 01.04, 02.04 og 04.04.

Ved behov kan telefontida bli utvida.

Marius Solbakken

Kommuneoverlege/smittevernlege