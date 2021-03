Førarkortbeslag i Olden

Nyhende

Torsdag hadde Utrykkingspolitiet laserkontroll i 60-sona på fv 60 i Olden. Det vart skrive ut åtte forenkla førelegg i kontrollen, der høgste fart vart målt til 75 km/t.

Ein mann i 50-åra frå Romsdalen fekk beslaglagt førarkortet. Vedkomande køyrde i 80 km/t, men då han hadde seks prikkar frå før og fekk tre til så vart førarkortet beslaglagt på staden, opplyser politiet.

Up hadde også fartskontroll same stad natt til laurdag. Her vart det skrive ut tre forenkla førelegg. Høgste fart vart målt til 70 km/t.