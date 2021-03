Leiv og kompisane bergar påskesnøen

Nyhende

- Fleire snakka om at vi burde legge kunstsnø i heistraseen for å prøve å berge påska. Så då var det berre å sette i gang. Får vi lagt på 30–40 centimeter så hjelper det godt på. No får vi igjen for å ha produsert så mykje kunstsnø då det var så kaldt i februar, seier Leiv Inge Gausemel.