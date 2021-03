Nyhende

Eg er blitt kjent gjennom reportasjen i avisa Fjordingen at Stryn formannskap har hatt synfaring og «leita» etter næringsareal i området. Som fastbuande grunneigar med næringsverksemd har eg interesser og meininger om dette – noko eg har gitt skriftlig til Stryn kommune tidligere med merknader i kommunedelplan etc. Eg opplever no at både kommuneadministrasjonen og politikarane driv med «panikkarta» handlingar, der dessverre evna til å både sjå kreative løysingar, og ikkje minst høyre på både grunneigarar og innbyggarar er mangelfull og delvis fråværande.