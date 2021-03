Due og due for ein hobby!

Nyhende

– Brevduer er noko som datt inn i hovudet på meg for mange år sidan. Av alle ting sat eg i St. James’ Park i London og mata duer mellom nokre fotballkampar, og så kom eg på at då eg var liten vart eg trilla forbi ein fjøs med nokre brevduer opp i Ørsta. Eg tok og ringte han karen og fekk to duer derifrå, og det var oppstarten.

På denne tid gjekk den no daglege leiaren av XL-Bygg Sølvberg på ungdomsskulen. Han fortel at den første epoken med brevduer fekk ein brå og brutal slutt.

– Det var ein mink som sette ein stoppar første gongen, han tok det meste.

På den tida venta uansett høgare utdanning og Aarheim flytta til Oslo. Men interessa for brevduer forsvann ikkje.

– Det er eit sitat i bransjen at «ein gong duemann, alltid duemann». Det kan vel kanskje stemme, humrar 38-åringen. Etter kvart vende han tilbake til Stryn, og då han og sambuaren bygde hus for nokre år sidan opna det seg ein sjanse for å ta opp att due-hobbyen.