Fleire smittetilfelle i Stad

Nyhende

Søndag kveld vart det påvist sju nye smittetilfelle i Stad kommune.

- Alle nye nærkontaktar vert sett i karantene og testa, melder Stad kommune i ein pressemelding.

Arbeidet med oppfølging av nærkontaktar i karantene, gjenteken testing av desse og testing av alle personar med symptom på sjukdom, held fram.

Måndag vil kommunen gjere ei fornya vurdering av risikonivå i samband med utbrotet og kome med oppdaterte råd til innbyggjarane.

Resultatat skriv seg frå dei siste 43 prøvene som vart tekne fredag og dei 28 prøvene som vart tekne av nærkontaktar i Selje laurdag.

Stenger barnehage i Selje

- Fire personar i Selje har fått påvist covid-19 som nærkontaktar til tidlegare smitta i tre ulike husstandar. Desse var alle i karantene. To av dei smitta er born som går ved Leikvang barnehage og Stadlandet skule, men desse har ikkje vore i barnehage/ skule i smittsam periode, opplyser kommunen.

Ved Selje skule har ein elev på 8. trinn og ein tilsett fått påvist smitte etter testing fredag. Elevar ved 10. trinn ved Selje skule vert definert som nærkontakter til den tilsette og vert sett i karantene søndag kveld og kalla inn til testing måndag. Husstandsmedlemmer vert sett i ventekarantene.

I Selje barnehage og ved Selje skule har ein dei siste dagane påvist smitta born/elevar/tilsette på fleire trinn og i fleire avdelingar på kort tid. Bemanningssituasjonen gjer det vanskeleg å oppretthalde ordinær drift av tilboda i veka som kjem, og ein ønskjer også å gjere det som er nødvendig for å bidra til ytterlegare kontroll over utbrotet i Selje.

Etter ei samla vurdering vil Selje barnehage halde stengt og det vert digital undervisning ved Selje skule denne veka.

Tilsett ved Eid ungdomsskule smitta

På Nordfjordeid har ein vaksen nærkontakt til ein tidlegare smitta fått påvist smitte etter testing fredag. Denne personen er tilsett i administrasjonen ved Eid Ungdomsskule.

I samband med den smitta tilsette ved Eid ungdomsskule er ein trygg på at det ikkje har vore risiko for smitte vidare til elevar ved skulen i veka som har vore, skriv kommunen.

Sidan det no finnast ein risiko for smitte til lærarkollegiet, ønskjer ein å skape tryggleik for at dette ikkje kan føre til smitterisiko for elevar ved skulen dei komande dagane. Etter ei samla vurdering vil det difor verte digital undervisning for elevar ved Eid ungdomsskule i veka som kjem, opplyser kommunen i pressemeldinga