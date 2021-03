Nyhende

– Det er ei fare for at ein kan undervurdere risikoen for at ein garanti kan bli effektiv, og på den måten overvurdere kommunen si økonomiske evne til å oppfylle garantiavtalane, står det i saksutgreiinga. Der blir det også peika på at garantistillingar er vanskeleg å innarbeide i den økonomiske planlegginga, sidan det er vanskeleg å berekne risiko, beløp og tidspunkt for at garantiansvaret kan bli gjort gjeldande.