Krev fleksibel skulefritidsordning

Nyhende

- Vi ønskjer ei fleksibel ordning der foreldre betalar for den SFO-tida dei faktisk nyttar, og at dette blir reflektert i timepris. Vi ber om at dette vert teken opp på nytt i kommunestyret 24. mars, heiter det i brevet til kommunestyrerepresentantane, underteikna FAU ved Hornindal skule, Folkestad skule, Mork skule, Bratteberg skule og Øyra skule.