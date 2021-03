Snøskred frå Lisjenibba

Nyhende

Leiv Inge Gausemel, som køyrer tråkkemaskin for Hornindal skisenter, såg konturane av skredet måndag og anslår det til å vere rundt 50 meter breitt.

- Eg har ikkje observert parkerte bilar ved skisenteret eller folk der oppe. Det er utanfor normalruta til Høgenibba så truleg har dette gått bra, seier Gausemel.

Lisjenibba ligg eit stykke nordvest for avstigninga ved Hornindal skisenter og aust for Høgenibba som er ein populær topptur. Normalruta opp til Høgenibba går lenger vest for dette området, sjølv om ein skal ta omsyn til utløpssona frå Lisjenibba.

Operativ leiar ved Volda Røde Kors Hjelpekorps, Torgeir Bratteberg, seier dei ikkje har fått meldingar om dette skredet.

- Det er ikkje første gong det har gått skred der og det er utanfor normalruta til Høgenibba. Det er truleg udramatisk, men om nokon har opplysningar om dette skredet så er det viktig at dei melder frå til politiet for avklaring av eventuelle tiltak. Det gjeld alle skred, seier Bratteberg.

Ved ein akutt situasjon ringer ein politiet på tlf. 112. Skal du melde frå om eit skred utan akutt fare så melder ein frå til politiet på tlf. 02800.

I følge varsom.no er det for tida faregrad to (moderat snøskredfare) for både Sunnmøre og Indre Fjordane.

Staden der skredet har losna er i følge brattheitskartet i Regobs ca 40 grader bratt.