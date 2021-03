Digital innsamling for reint vatn

Konfirmantane står bak årets digitale fasteaksjon i regi Kirkens Nødhjelp, for at fleire menneske skal få tilgang til reint vatn

Nyhende

For over 50 år sidan bestemte norske kyrkjer seg for ha ei innsamling til Kirkens Nødhjelp. No er det landets nest største aksjon, etter TV-aksjonen.