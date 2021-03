Semje om å revidere SFO-vedtektene

Nyhende

Samanslåinga av Hornindal og Volda kommune avdekka at det var store skilnader i SFO-tilboda i Hornindal og Volda. Det gjaldt både fleksibilitet og ikkje minst pris. Når reglane som gjaldt Volda vart gjort gjeldande for heile den nye kommunen, gav det som resultat at honndølene, men og fleire mindre skular, fekk mindre fleksible tilbod og betydeleg auke i prisen. Difor starta Foreldrearbeidsutvalet i Hornindal ein prosess for å få politikarane interesserte i saka. Med klart mål om å få tilbake eit tilbod betre tilpassa foreldra sine behov.