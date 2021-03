To aviser i vest med færre papirutgåver

Nyhende

Frå 19. april reduserer avisene Firda og Sogn Avis talet på avisdagar i veka. Det blir meir satsing på nettutgåvene, men også fyldigare papiraviser.

– Det er endra medievanar vi no tek konsekvensen av. Dei ressursane vi sparar på å gje ut færre papiraviser, skal vi bruke på å styrke tilbodet digitalt, seier ansvarleg redaktør i Firda Kai Aage Pedersen til eiga avis.

Firda skal kome ut fire dagar i veka på papir, mot seks i dag. Papiravisa vil kome i postkassa tysdag, torsdag, fredag og laurdag.

– Det kjem til å bli ei tjukkare avis dei dagane papiravisa kjem ut. Nokre vil nok oppleve at dei saknar den daglege papiravisa, men det vi gjer no er også for å sikre at vi klarar å gje ut ei god papiravis fire dagar i veka. Vi håpar at dei som er glade i papiravisa vert fornøgde med det, og at dei også nyttar sjansen til å få med seg alt det gode innhaldet vi publiserer på nettet, seier Pedersen.

Også Sogn Avis kjem til å gjere endringar og går frå fem til tre papiraviser i veka. Dei nye utgjevingsdagane er tysdag, torsdag og laurdag.

– Opplaget på papir er jamt fallande, og vi ser at stadig færre vil ha papiravisa. Slik har det vore sidan 2010, og trenden har halde fram etter vi blei digitale. Det vi òg ser er at stadig fleire kuttar papiret og blir digitale. For dei som ikkje vert digitale vil papiravisa framleis koma tre gonger i veka. Vi vil at desse utgåvene skal vera fyldigare og meir gjennomarbeidde, seier dagleg leiar og ansvarleg redaktør Arve Uglum, til eiga avis.

(©NPK)