Nesje kapra toppjobben i kommunen

Næringslivsveteranen, med bustad i Erdalen i Oppstryn, har ei lang yrkeskarriere med ei rekkje leiarverv. Blant anna som dagleg leiar for Nordfjord og Sunnmøre Billag, personalsjef i Hagen AS og leiar i Septik 24 og Norva 24. Det siste året har han også vore med og leia det lokale beredskapsteamet, som skal hjelpe næringslivet under koronakrisa. Nesje seier at nettopp den jobben var med og påverka valet om å søkje på toppjobben i Stryn kommune.