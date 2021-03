No skal foreldre og barn få einerom

Tysdag signerte Helse Førde og Veidekke Entreprenør AS byggekontakt for det nye Livabygget ved Førde sentralsjukehus. Bygget, med sine vel 13.000 kvadratmeter, vil gje ein vesentleg forbetra standard for pasientane, m.a. med i hovudsak einerom.