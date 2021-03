Fleire prestar meiner det er rart at det blir snakka mykje meir om hytta enn om kyrkja når påska står for tur

Nyhende

Ingen trudde det skulle vare så lenge. Då landet vart stengt ned 12. mars i fjor, rekna dei fleste med at pandemien ville vere over ein gong utpå hausten eller vinteren. Men faktum er at vi no går inn i den andre påska på rad med unntakstilstand i landet.