Stryn er første offentlege medlem

- Føl ungdom som reiser ut for universitet og fagskule og held dei oppdatert på jobbmogelegheiter på heimstaden - Byggjer nettverk som gir oversikt over kven som utdannar seg til kva frå regionen - Leier arbeidet med Kompetansepilot Nordfjord, som skal kartlegge behova for kompetanseheving i næringslivet i regionen og få ei oversikt over kva som trengst av etter- og vidareutdanning