Smittevernlegen og ordføraren:

– Denne påska må vi møtast ute

Det blir ei påske med restriksjonar også i år, og dei nye innstrammingane betyr mellom anna at ein ikkje kan ha besøk av meir enn to personar om gangen. – Denne påska må vi møtast ute! seier smittevernlege Marius Solbakken og ordførar Per Kjøllesdal i Stryn.