Byr opp til laurdagsdans

Nyhende

Det har vore eit langdrygt år for mange, med avlysing etter avlysing av arrangement av alle slag.

Otto Raudi, som har spela i band sidan slutten av 1968, har vore vand til å spele til dans land og strand rundt kvart einaste år.

- Siste året har det vore heilt stilt, seier han.

Kathe Sunde, som har lang fartstid på vegen i samarbeid med Otto, fekk etter kvart tanken om at ho kunne byrje å streame, sende på nettet, heimanfrå.

- Då eg såg at det drog ut, dette her, tenkte eg at det kunne vere ein bra ting å gjere, seier ho.

Responsen frå publikum var god, og dermed bestemte ho og medmusikantane seg for at dei kunne sende på nettet med "full pakke", så folk fekk dansemusikken heim i stova, i staden for at dei reiste ut på dans.

I kveld inviterer dei dermed til dans frå Honndalshallen.

- Er det rart å spele dansemusikk slik ut i "lause lufta", når de er vande til fullt golv og stor stemning?

- Litt rart er det. Men vi får jo mykje tilbakemeldingar på facebook, så vi veit jo at det blir sett pris på. Sjølvsagt er det ikkje det same som å opptre live, med folk i lokalet, men det er no veldig kjekt å få gjere dette likevel, seier Kathe Sunde.

- Og så får dei danse heime i stova! seier Nils Petter Lillestøl.

NIls Petter har 40 år bak seg som dansemusikar. Også han tykkjer det har vore spesielt at det har vore heilt stilt siste året.

- I kveld spelar de frå Honndalshallen, der det har vore dansegalla fleire gongar. Men no spelar de med tomt dansegolv?

- Ja, det er veldig spesielt. Men vi håpar jo at det skal vere opna opp igjen slik at vil kan ha dansegallaen vår i slutten av august. Då blir det full rulle her!

Og uansett blir det råd å svinge seg i dansen (heime) til Kathe's i kveld, direktesendt på Kathe Sunde si side på facebook og mellom anna på Dansebandradioen.