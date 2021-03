Har tilpassa butikken til norske turistar

Nyhende

– Dei store turistmengdene frå utlandet ser vi kanskje ikkje i år heller, seier Oddrunn Grodås, som driv Briksdalsbre Fjellstova. Saman med døtrene Olin og Pernille Briksdal var dei i full jobb på butikken med varer og plassering laurdag.

– Vi har faktisk litt turistar kvar dag. Vi har opna butikken og kafeen i dette bygget. Vanlegvis opnar vi ikkje opp før rundt 1. mai, men vi jobbar for å gjere alt i stand til sesongen, og då let vi dørene likegodt stå opne. Men dei store mengdene med trafikk kan vi ikkje forvente i denne spesielle tida. Det er stille på vegane og folket held seg heime. Men ein kortreist tur til Briksdalen kan vere ei fin avveksling no når vi ikkje skal reise så langt, seier Oddrunn Grodås.