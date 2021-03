Industri på Langeset?

Nyhende

Terreng og bygningar passar dessverre dårleg for Stryn Kommune sine planer. Natur og geografi forma gjennom hundrevis av år i kommuna vår, bygningar som vart bygde for 10, 50, 100 eller 200 år sidan, vegar og infrastruktur, vassdrag med meir, det passar dessverre svært dårleg for arealplanlegginga i det 21-århundrede til Stryn kommune. Det må vere ein svært kostsam og slitsam måte å drive ein kommune på når millionane trillar på advokatutgifter og ein kranglar på alle kantar. Verre blir det når ein tek ekspropriasjon i bruk som middel. Næringslivet er ueinige seg i mellom og ueinige med kommunen. Innbyggjarane er ueinige med både næringsliv og kommunen. Ein tek frå ei næring og gir til ei anna, skal flytte rundt på bygningar omtrent som det var fyrstikkøskje.