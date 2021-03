Fryktar koronaen får mange til å ignorere hudkreft

Nyhende

Over 2.300 nordmenn får kvart år hudkrefttypen melanom, ofte kalla føflekkreft. 284 personar i Norge døydde av sjukdommen i 2017. Kreftforeningen fryktar at færre no går til fastlegen for å undersøkje mistenkjelege hudforandringar.

– Det er fullt forståeleg at det har vore mykje fokus på korona den siste tida, men det er viktig å hugse at kreft ikkje tek pause, heller ikkje hudkreft. Vi er bekymra for at koronapandemien vil gjere utslag på kreftstatistikken sidan mange avlyser og utset legetimane sine, seier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen i ei pressemelding.

Minner om solkrem også på Norges-ferie

Mange europeiske land har ein merksemdskampanje i mai, før sommaren der sola skin som sterkast. I Noreg er 27. mai Hudkreftdagen. Stenstadvold Ross understrekar at Norge er i verdstoppen i både hudflekkførekomst og -døyelegheit, og minner om at sola kan skine sterkt i Norge òg, sjølv om dei færraste skal på utanlandsferie i år.

– Vi får tilbakemeldingar frå enkelte som trur at solkrem berre er nødvendig på utanlandsreise. Dette stemmer absolutt ikkje. Spesielt i år der dei fleste av oss skal vere i Norge i sommar, er det framleis like viktig at vi unngår å bli solbrent, både ved å avgrense tida i sola og bruke vernande klede, hatt og solkrem, seier Katarina Zak Stangeland i Hudlegeforeningen.

Vage symptom

I tillegg til rådet om solkrem, rår Kreftforeningen folk til å unngå solarium, kle seg tilstrekkeleg og avgrense tida i sola for å unngå melanom denne sommaren.

– I ein del tilfelle kan symptoma på kreft vere ganske vage. Vi har inntrykk av at det er mange som ikkje vil belaste fastlegane sine med slike symptom, noko som er svært uheldig, seier Ross.

