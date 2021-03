40 år i fjellet

– Svaret vart positivt, det. Eg svara at viss du greier å få elbilen din hit, så skal eg alltids greie å lade han!

No er han dagleg leiar for Gjendebu i Jotunheimen på 17. sesongen. Hytta driv han på kontrakt gjennom sitt eige selskap Gjendebu AS.