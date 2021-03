- Fornuftig med munnbind no

I dagens situasjon med mutasjonsvirus og økt smitte i befolkninga er detfornuftig å bruke munnbind på butikken og andre stader der det ikkje er mogleg å halde to meters avstand til andre

Nyhende

Regjeringa tilrår bruk av munnbind på alle stader der det ikkje er mogleg å halde 2 meters avstand.

Dette har vore spesielt viktig i område som har pågpåande koronautbrot, og i kommunar som forventar mange tilreisande i påska.

I helsetenesta og skular og barnehagar gjeld eigne råd.

Risikoen større enn tidlegare

– Kva tenker smittevernlegen i Stryn?

– Stryn er ein kommune med tilreisande frå mange andre kommunar, spesielt i feriane. Nabokommunane Stad og Volda har begge hatt utfordringar med smitteutbrot seinare tid. Risikoen for at ein person har koronavirus på butikken, eller andre plassar der mange samlast, er større no enn tidlegare, seier smittevernlege Marius Solbakken.

Fornuftig

– I dagens situasjon med mutasjonsvirus og økt smitte i befolkninga er det difor fornuftig å bruke munnbind på butikken og andre stader der det ikkje er mogleg å halde to meters avstand til andre, seier smittevernlegen.

Han understrekar at i helsetenesta og skular og barnehagar gjeld eigne råd frå Folkehelseinstituttet.

Munnbind er berre eit supplement

Men: Det er svært viktig å hugse på at munnbind berre er eit supplement til dei andre smitteverntiltaka, understrekar smittevernlegen.

Å halde avstand til andre er til dømes eit meir effektivt tiltak enn bruk av munnbind.

– Vi ønskjer at alle som bur i Stryn, og tilreisande, vernar dei lokale butikkane, serveringstadene og dei kommunale tenestene våre, seier Solbakken.

– Det betyr: Ved symptom: Test deg raskt. Hald deg heime til test er negativ og du er frisk. Kjem du frå eit område med høg smitte: Test deg, og ta ny test om du blir sjuk etter du har tatt test. Oppsøk berre butikkar når det er heilt nødvendig, og bruk munnbind.