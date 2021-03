Nyhende

Nyleg sa nestleiaren i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff, at organisasjonen vil skrote lausdriftskravet. Dei vil at kravet berre skal gjelde for nybygg. Lausdrift vil seie at kyrne ikkje står på bås, men at dei kan bevege seg fritt rundt i fjøset.