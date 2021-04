- Alle over 18 år får første dosen innan midten av juli

Nyhende

–Det er ingen store endringar, opplyser visedirektør for koronavaksinasjonsprogrammet Jasper Littmann til NTB.

– Vi har komme så langt at vi veit omtrent korleis farten blir framover, seier han.

Sikrare leveringstider

I det nye scenarioet er prognosane for eit nøkternt og eit optimistisk scenario slått saman og er nærast identiske. Hovudgrunnen er at leveringstidspunkta for dei vaksinane som no er i aktiv bruk i Noreg, er sikrare.

Akkurat no gjeld det vaksinane frå Pfizer-Biontech og Moderna, medan vaksinen frå Johnson & Johnson er venta frå midten av april.

– Vi har stor tru på at Pfizer og Moderna vil levere som avtalt, seier Littmann.

AstraZeneca på pause, men inkludert

I tillegg kjem AstraZeneca-vaksinen, som er sett på pause. Pausen varer førebels til veke 15 eller 12. april.

– I scenarioet går vi ut frå at AstraZeneca blir teken i bruk igjen. Men det er ikkje einstydande med at vi har konkludert i saka. Det kan endre seg. Då vi måtte oppdatere scenarioet igjen, seier Littmann.

Fakta om vaksinescenarioet

Dette er tidspunkta for når alle i ulike grupper ifølgje det nøkterne scenarioet til FHI skal ha fått tilbod om den første vaksinedosen (scenario frå 12. mars i parentes):

* Helsepersonell: tredje veka i mai (tredje veka i april)

* 75–84 år: tredje veka i mars (tredje veka i mars)

* 65–74 år + 18–64 år med høg risiko: tredje veka i april (midten av april)

* 55–64 år, underliggjande sjukdom: tredje veka i april (midten av april)

* 45–54 år, underliggjande sjukdom: tredje veka i april (tredje veka i april)

* 18–44 år, underliggjande sjukdom: månadsskiftet april/mai (månadsskiftet april/mai)

* 55–64 år: midten av mai (midten av mai)

* 45–54 år: andre veka i juni (andre veka i juni)

* 18–44 år: andre veka i juli (første veka i juni)

* Dei aller fleste sjukeheimsbebuarane og personar over 85 år er allereie fullvaksinerte eller har fått den første vaksinedosen.

