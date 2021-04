Nyhende

Ein personbil har køyrd av vegen ved Kjøshammartunnelen måndag ettermiddag. Føraren var åleine i bilen og melder seg uskadd etter hendinga, trass store materielle skadar.

Utrykkingsleiar for brannvesenet i Hornindal, Ståle Hatlelid, fortel at bilen køyrde i autovernet 300 meter søraust for Kjøshammartunnelen.

Det er no manuell dirigering på staden.

Det var slapseføre på vegen.